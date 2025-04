Il cardinale Re celebrerà sabato i funerali di Francesco

E' una figura nota ai piacentini il cardinale che sabato celebrerà i solenni funerali di papa Francesco in San Pietro. Novantun anni compiuti lo scorso 30 gennaio, il cardinale Giovanni Battista Re proviene da una famiglia di contadini, anche se suo padre era falegname e la mamma casalinga. Ha un fratello e cinque sorelle, una delle quali religiosa canossiana. Entrato nel seminario di Brescia all'età di undici anni, nel 1945, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, vi compì gli studi medi e superiori e frequentò i corsi filosofici e teologici.

Nominato cardinale nel 2001 da papa Giovanni Paolo II, ha partecipato al conclave dell'aprile 2005 che ha eletto Benedetto XVI e a quello del marzo 2013 che ha eletto papa Francesco. Il 18 gennaio 2020, Bergoglio ha approvato l'elezione, fatta dai cardinali dell'Ordine dei vescovi, a decano del Collegio cardinalizio. Ruolo che gli è stato prorogato proprio da Bergoglio, di cui aveva la massima stima, il 7 gennaio di quest'anno. Con Francesco ha sempre avuto un ottimo rapporto di sintonia e fedeltà. Persona fidata e uomo 'politico', attento conoscitore della diplomazia, Re è sempre stato gentile anche con i giornalisti, seppur parco di notizie.

A Piacenza, tra l'altro, ha aperto le celebrazioni del 500esimo di Santa Maria di Campagna nel 2022; amico della Banca di Piacenza e in particolare del suo presidente Corrado Sforza Fogliani fu ospite della sala convegni alla Veggioletta nel luglio del 2020 quando venne messa in scena la tragedia millenaria delle epidemie con la forza di testi sacri, storici, scientifici e letterari. Ancora nel 2018 fu il porporato a inaugurare la salita alla cupola del Pordenone in Santa Maria di Campagna e a ricordare il cardinale Agostino Casaroli a palazzo Galli. In Cattolica tenne lezioni, in particolare nel 2014 nella biblioteca dell'ateneo con il professor Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti.

In provincia, tra le sue presenze, ricordiamo la volontà di conoscere, tra l'altro, i luoghi di San Rocco, la consegna del premio per la vita Santa Maria del Monte sempre nel 2020 alla Croce Rossa, a Strà per il sessantesimo del santuario nel 2018.