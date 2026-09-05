Il collegio docenti fuori porta. «Per tracciare la nuova scuola»

L’istituto comprensivo 5, che comprende la media Dante, la primaria Vittorino da Feltre e l’infanzia Dante e Collodi, ha scelto la provincia per il primo collegio docenti. «Ho pensato che fosse importante avviare questa nuova esperienza insieme, dopo tanta fatica organizzativa e una convinzione pedagogica altrettanto significativa, in un luogo incantevole, un ambiente che potesse trasmetterci serenità e ispirazione, per questo la nostra scelta è caduta sull’agriturismo “Gli Spinoni” di Ancarano» ha commentato la dirigente Monica Caiazzo.

Il collegio si è aperto con la visione del video “Jour du vent”, un corto d’animazione di giovani autori dell’École des Nouvelles Images, costruito attorno a persone che inizialmente vivono ognuna dentro il proprio piccolo mondo: un uomo, una coppia, una famiglia, un ciclista, un anziano con il cane. Poi arriva il vento che modifica, lentamente, i movimenti di tutti: ciò che sembrava a sé stante comincia a diventare protagonista di un’unica scena, quasi a definire un movimento collettivo, attraverso una specie di danza. «Un vento che può essere interpretato come una sorta di bussola, capace di guidare e di contaminare in modo sano – spiega Caiazzo -. E’ con questo messaggio che ho ritenuto importante avviare il neonato collegio docenti, senza chiedere agli insegnanti di uniformarsi ad alcun modello, ma con la volontà di agevolare i momenti di scambio e di passaggio, anche con semplici gesti, attraverso i quali si trasferisce ricchezza dall’uno all’altro, un’idea, un’esperienza, una competenza, una soluzione, uno sguardo; la traiettoria di ciascuno può diventare più stimolante, a sua volta capace di incrementare la ricchezza degli altri nelle loro forme individuali e collettive. Questo crea nuove possibilità e genera un sistema efficace».