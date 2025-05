Il conclave s’impara nell’ora di religione, 227 alunni delle elementari votano il Papa

L’ora di religione trasformata in conclave e i 227 studenti della scuola elementare (dai 6 ai 10 anni di età) in piccoli cardinali alla ricerca di un accordo per eleggere il papa.

Fiduciosi che, se questo non fosse arrivato, sarebbe intervenuto lo Spirito Santo. L’idea, nata di getto in seguito alle domande che le facevano i bambini, è venuta alla docente di religione Eliana Nicora.

La scuola è quella di Gossolengo, dove da lunedì scorso si sono tenute le lezioni-votazioni del baby collegio cardinalizio.

Naturalmente dopo una preparazione puntuale, anche se semplificata, sul contesto.

I bambini erano chiamati a scegliere da una mini lista a seconda del profilo che sentivano a loro più vicino. Con voto segreto, espresso tramite un numero dall’1 al 4 su un bigliettino chiuso in un’urna color porpora.

In ogni classe l’esito dello scrutinio veniva poi annunciato da un alunno che, nelle vesti di “cardinale proto diacono”, pronunciava la formula dell’Habemus papam.