Il Fisco col cuore: dal 5 per mille 1,1 milioni di euro al Terzo settore

Il Fisco che tocca il cuore ha portato 1,1 milioni di euro a 350 realtà del Terzo Settore e Onlus di Piacenza. In virtù del 5 per mille barrato nelle dichiarazioni dei redditi 2025 il tessuto più bello del sociale - che arriva spesso dove esiste maggior bisogno - ha ricevuto linfa essenziale.

La cifra complessiva è di qualche decina di migliaia di euro inferiore agli anni passati ma c’è una spiegazione: non un deficit di cuore dei contribuenti piacentini c’è all’origine, ma il fatto che l’elenco reso ufficiale quest’anno è riservato a Ets e Onlus, e non contiene il 5 per mille destinato ai Comuni (o alla ricerca scientifica) che fino a ieri erano stati invece calcolati in maniera globale.

Sul podio, in zona medaglia, resiste sul gradino più alto l’associazione Insieme per l’hospice, che grazie alle dichiarazioni dei redditi di ben 2.500 piacentini riceverà oltre 90mila euro. Non è un mistero che le attività dell’Hospice siano bisognose di una continua (e cospicua) fornitura di risorse, e questa necessità è entrata nel comune sapere della comunità Piacenza. Al secondo posto c’è la fondazione Mario Sanna Onlus, che a Piacenza ha il suo quartier generale alla clinica Piacenza di via Morigi ma che porta aiuti e conduce collaborazioni in tutto il mondo. Terzo gradino, Africa Mission Cooperation and Development Ets, una realtà che ha visto la sua prima pietra proprio a Piacenza e che ancora oggi, come fa da decenni, opera a favore dell’Africa.