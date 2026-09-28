Il fondatore di Wikipedia premiato al Festival: «Era un’idea folle, ora è enorme»

Il Premio internazionale del Pensare Contemporaneo va quest’anno a Jimmy Wales, imprenditore statunitense-britannico e fondatore di Wikipedia. Sul palco di Palazzo Gotico, Wales ripercorre la nascita dell’enciclopedia online, avviata nel 2001 dopo l’esperienza di Nupedia: «Era un’idea folle, ma tanta gente mi ha aiutato e adesso è un software enorme».

Alla base del progetto restano alcuni principi: contenuti aperti, neutralità, equilibrio delle informazioni e citazione delle fonti. E una regola fondamentale per la comunità: «Non insultare gli altri, altrimenti si blocca». Migliaia di volontari controllano e aggiornano continuamente le pagine, anche se Wales sottolinea la necessità di ampliare una comunità ancora prevalentemente maschile.

Spazio anche all’intelligenza artificiale, che secondo il fondatore di Wikipedia non è ancora abbastanza affidabile per scrivere autonomamente gli articoli, ma può essere utile per migliorarli. Resta però centrale il fattore umano: «La conoscenza ha bisogno delle persone: nessuno viaggia da solo e parte da solo».