Il manager Elefanti si confessa a "Lo Specchio di Piacenza"

Sarà Marco Elefanti, manager e docente universitario piacentino, l’ospite della puntata di “Lo Specchio di Piacenza” in onda questa sera alle 20.30 su Telelibertà, condotta da Nicoletta Bracchi. Professore di Economia aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui è stato anche direttore generale, Elefanti ha ricoperto ruoli di grande rilievo nel mondo accademico e sanitario, guidando dal 2018 al 2025 la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Durante la sua direzione, ha affrontato sfide decisive per la sostenibilità e l’innovazione del sistema sanitario, portando il Gemelli a ottenere lo status di Irccs, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Nella conversazione con Nicoletta Bracchi, ripercorrerà i momenti cruciali di quell’esperienza, dalle difficoltà economiche iniziali ai traguardi raggiunti in ricerca, digitalizzazione e qualità clinica. Piacentino d’origine, Elefanti non ha mai perso il legame con la sua città: già assessore comunale nei primi anni Duemila, partecipò alla nascita di Enìa, poi confluita in Iren, dove ha ricoperto incarichi manageriali. Tra i temi della puntata anche il rapporto tra sanità e politica, le sfide future della ricerca e l’impatto delle nuove tecnologie — dall’intelligenza artificiale alla robotica — nel mondo della cura e della formazione. Un dialogo tra competenza, visione e radici piacentine. Tutte le puntate di Lo specchio di Piacenza sono disponibili su on demand del sito Liberta.it