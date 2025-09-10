Il mercato fa discutere: «Poca qualità, serve una selezione»

Città che vai, mercato che trovi. Per Nicola Domeneghetti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, quello bisettimanale che si tiene in piazza Duomo e in piazza Cavalli è «da rivedere completamente, sia in termini di qualità sia di rispetto delle regole». Il consigliere di minoranza non solo lo afferma, sul tema ha inviato anche un ordine del giorno al Dup, il Documento unico di programmazione del triennio 2026-2028, che contiene gli obiettivi operativi di mandato, la cui approvazione è attesa entro l’anno, tenendo conto il bilancio di previsione dell’ente.

In sintesi, il pensiero di Domeneghetti riportato nell’ordine del giorno da discutere in consiglio recita così: il mercato di piazza Duomo ha perso, oltre alla sua identità territoriale, anche la qualità dei prodotti offerti e dato che potrebbe contribuire al rilancio del centro storico, contrastando la desertificazione commerciale, è richiesta alla giunta una riqualificazione efficace.