Il ministro Valditara inaugura una panchina rossa a Grintorto

Una panchina rossa in un locale pubblico, luogo solitamente deputato al relax. A posizionarla negli spazi del BistrOr di Sant'Uberto, a Grintorto di Agazzano, sono stati Gaia Bucciarelli e il marito Oleg Reni. L'idea è di Bucciarelli, imprenditrice vitivinicola che gestisce un'azienda a Santa Giustina di Pianello, mentre a realizzare la panchina è stata una ditta, Thema Inox che l'ha poi donata.

La panchina, inaugurata tra gli altri dalla senatrice Elena Murelli e a sorpresa anche dal ministro all'istruzione Giuseppe Valditara. «Vogliamo sia un richiamo continuo, anche in luoghi come questo» dice Bucciarelli, associata a Donne del Vino. Associazione quest'ultima particolarmente impegnata nella lotta contro la violenza di genere. La panchina verrà spostata negli spazi dei due locali, a Grintorto e a Santa Giustina, a seconda degli eventi che vi verranno organizzati. Eventi che serviranno anche a raccogliere fondi per il centro antiviolenza di Piacenza.