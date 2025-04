Il mondo del vino questa sera protagonista a "Nel mirino"

È dedicata all’affascinante e complesso universo dell’enologia la puntata settimanale di “Nel mirino”, il programma di attualità e approfondimento firmato Telelibertà, in onda questa sera alle ore 21. A guidare il confronto, come sempre, la giornalista Nicoletta Bracchi, ideatrice e conduttrice del format, che accoglie in studio voci esperte per un dibattito variegato, a più dimensioni.

Il vino, protagonista indiscusso della puntata, sarà raccontato nelle sue mille sfaccettature: dall’impatto sui mercati internazionali al radicamento nei territori, passando per l’energia delle nuove generazioni che stanno riscrivendo la cultura del vigneto.

Attorno al tavolo, si confronteranno figure chiave del settore: il giornalista Giorgio Lambri, firma della rubrica di successo “Pansa & Tasca”, Patrizio Campana, responsabile comunicazione del Consorzio Tutela Vini Doc, Massimo Rebecchi, responsabile commerciale di Casabella, e Massimo Perini, direttore commerciale delle Cantine Quattro Valli.

Si ascolterà anche una riflessione del professor Gabriele Canali, docente di Economia e Politica Agroalimentare presso l’Università Cattolica. Una puntata per chi vuole comprendere l’evoluzione di un comparto che unisce storia e innovazione, tradizione e marketing, e rappresenta uno dei pilastri del made in Italy.

Tutte le puntate di “Nel mirino “sono disponibili sul sito on demand di Telelibertà.