Il Natale accende il centro di Castel San Giovanni con luci e videomapping

A Castel San Giovanni si è accesa la magia del Natale. In centro storico, con l'accensione delle luminarie, è partita la corsa verso la festa più suggestiva di tutto l'anno. Ad accompagnare l'accensione delle luci lungo corso Matteotti e nelle vie limitrofe è stata anche la spettacolare proiezione di un videomapping sulla facciata del municipio. Decine di bambini sono rimasti con il naso all'insù incantati da farfalle trampolieri e giochi di luce.