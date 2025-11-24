Il nuovo polo farmaceutico sulla Caorsana aprirà entro poche settimane

Sono quasi conclusi i lavori per la nuova sede del polo farmaceutico comunale in via Maestri del Lavoro, lungo la Caorsana. Come spiega il geometra Alessandro Clementi, direttore dei lavori per Farmacie comunali piacentine (Fcp), mancano solo l’installazione dell’impianto di riscaldamento e delle insegne e l’ispezione dell’Ausl: l’apertura potrebbe avvenire entro poche settimane. L’intervento, costato circa 70-80mila euro, ha trasformato l’ex ufficio postale in una farmacia con area vendita di 110 mq e spazi dedicati a servizi e uffici.

Nella nuova sede lavoreranno due addetti per turno più il direttore, Antonello Pellegrino. È già stata presentata in Comune la richiesta di trasferimento dalla farmacia di Roncaglia, che diventerà dispensario: resterà operativo con farmacista e apertura in giorni stabiliti, mantenendo i servizi principali. La decisione ha suscitato dubbi tra i residenti, ma Fcp assicura che non ci saranno riduzioni nell’erogazione dei farmaci.