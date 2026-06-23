Il Piace riparte dal ds Calistri: «Costruiamo una squadra forte»

È iniziata ufficialmente l'era di Leonardo Calistri al Piacenza Calcio. Il nuovo direttore sportivo ha firmato un biennale con il club biancorosso ed è già al lavoro per costruire la rosa della prima squadra che verrà ancora affidata a mister Arnaldo Franzini.

«Devo ringraziare il presidente, Kirill Bosov e tutti gli atri soci – le sue prime parole – per me è una grande opportunità di crescita professionale perché sono arrivato in una piazza importante».

Si ripartirà dalle conferme di Taugourdeau, Poledri, Mustacchio e Putzolu, confermato l'acquisto dell'attaccante Marcello Sereni, per un Piacenza che verrà plasmato per giocarsi la vittoria del campionato in Serie D e anche per un eventuale ripescaggio in Serie C: «Valuteremo profili in ogni reparto del campo, anche su giovani ma che siano di qualità. Sarà sicuramente un Piacenza forte e che andrà in campo per vincere ogni partita».