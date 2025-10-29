Il piacentino Bergonzi nel direttivo nazionale di Federcasa
Il presidente di Acer Piacenza ai vertici dell'organismo che rappresenta più di 80 enti che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica
1 ora fa
Il presidente di Acer Piacenza, Marco Bergonzi, entra a far parte del direttivo nazionale di Federcasa, l’organismo che rappresenta a livello nazionale e internazionale oltre 80 enti che gestiscono il patrimonio Erp (Edilizia residenziale pubblica), con l’obiettivo di promuovere politiche abitative sostenibili, innovative e inclusive.
La nomina arriva a seguito della designazione di Lina Taddei, presidente di Acer Ravenna, a coordinatrice regionale delle Acer dell’Emilia-Romagna, incarico che comporta di diritto la partecipazione al direttivo nazionale.
Per garantire la piena rappresentanza regionale, il coordinamento Emilia-Romagna ha quindi indicato Bergonzi come nuovo componente del direttivo, completando così la presenza dell’Emilia-Romagna all’interno dell’organismo nazionale.
«È un grande onore poter rappresentare Piacenza e l’Emilia-Romagna a livello nazionale - commenta Marco Bergonzi - Ritengo fondamentale che Piacenza possa contribuire al dibattito sulle politiche abitative portando esperienze concrete e una visione radicata nel territorio. Essere presenti in un contesto come quello di Federcasa significa poter dare voce alle esigenze locali in un confronto di respiro nazionale».
Con questa nomina, dicono ad Acer Piacenza, l’Emilia-Romagna conferma il proprio ruolo di primo piano nel sistema delle aziende casa, contribuendo a delineare le strategie e gli indirizzi per lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica in Italia.