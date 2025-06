Il piacentino Contini: «Io chirurgo per Emergency»

Un grande abbraccio ha accolto a Biffi Arte il professore e chirurgo Sandro Contini, arrivato a Piacenza per presentare il suo libro "Le vite che non conosciamo", pubblicato da Edizioni Officine Gutenberg.

Piacentino di nascita, Contini dal 2004 al 2019 ha lavorato come chirurgo volontario in missioni umanitarie in Africa e in Asia, collaborando con Emergency, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra (ICRC) e con Medici senza Frontiere. Con questo libro, che arriva dopo "Lettere dall’altro mondo. Quattordici anni da chirurgo umanitario" (Diabasis), impreziosito dai disegni della moglie Marta Gandolfi, ci porta nei ricordi di questi viaggi, raccontando storie che parlano di situazioni tragiche, vite sofferte, paure, ricerca di senso e di scopo.

Dalle sue parole emerge spesso una sensazione di impotenza di fronte a un mondo di violenza, di ingiustizia, di evidente mancanza del diritto alla salute e di disuguaglianze incomprensibili. «Sono tutti episodi che ho vissuto personalmente – ha raccontato il chirurgo - in luoghi dove c’è la guerra, la malnutrizione, la carestia, la carenza d’acqua. In Sudan, Congo, Myanmar, Yemen, Sierra Leone, la vita, la morte e le malattie sono vissute in modo totalmente diverso dal nostro: ti trovi di fronte a persone che hanno perso tutto e che sopportano in silenzio un dolore enorme. Non è una decisione facile, lo dico sempre quando vado a parlare agli studenti, ma almeno una missione bisogna farla, per riprendere il contatto con i malati, per toccarli con le tue mani».