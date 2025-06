Il piacentino Veneziani tra i migliori 100 dottori al mondo

C’è un piacentino tra i migliori 100 dottori al mondo del 2024. È il vigolzonese Marco Veneziani, odontoiatra, docente e relatore di convegni nazionali ed internazionali. Lo scorso fine settimana ha ricevuto, sul red carpet di una struttura prestigiosa in provincia di Cagliari, l’attestato che premia i migliori professionisti specializzati in odontoiatria, medicina, farmacia, optometria, chiropratica. È il Global Summits Institute, organizzazione internazionale che si compone di medici di diverso settore, a scegliere di anno in anno le eccellenze. Veneziani è l’unico piacentino premiato per il 2024, tra una manciata di italiani e i restanti colleghi selezionati in 140 Paesi del mondo. «Essere stato inserito nel "World’s Top 100 doctor award" per il 2024 costituisce un grande onore che testimonia come l’impegno, la dedizione ed il talento possano essere riconosciuti ed apprezzati non solo dai pazienti, ma anche in ambito accademico», afferma Veneziani. Il suo nome è nel novero di coloro che possono essere considerati un esempio d’eccellenza ed un riferimento scientifico.