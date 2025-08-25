Il Piacenza Rugby lancia raccolta fondi: «La club house ferita dal temporale tornerà a vivere»





club house del Piacenza Rugby, spingendo la società a lanciare una raccolta fondi on line sulla piattaforma Il violento temporale che ha colpito Piacenza nei giorni scorsi ha danneggiato gravemente ladel Piacenza Rugby, spingendo la società a lanciare una raccolta fondisulla piattaforma GoFundMe per finanziare i necessari interventi di ripristino.

«Il rugby ci insegna a cadere, rialzarci e andare avanti insieme», scrive la società sportiva nel messaggio di accompagnamento alla campagna di crowdfunding. «La club house non è solo un edificio: è il cuore pulsante della nostra comunità sportiva».

La struttura rappresenta infatti molto più di un semplice spazio: è il luogo dove giovani rugbisti crescono assimilando i valori di questa disciplina sportiva, dove le famiglie si ritrovano dopo allenamenti e partite, dove volontari e appassionati condividono momenti che trascendono la dimensione puramente sportiva.

«Oggi questa casa è ferita, ma con il vostro aiuto può tornare a vivere», prosegue il messaggio della società. L'appello si rivolge a tutta la comunità, sottolineando come «ogni contributo, grande o piccolo, ci avvicina alla meta: ricostruire insieme».

La società garantisce che l'intero ricavato della raccolta fondi sarà destinato esclusivamente agli interventi di riparazione e ripristino della club house, con l'obiettivo di restituirla quanto prima a tutti coloro che la frequentano quotidianamente: atleti, famiglie, staff tecnico e volontari.