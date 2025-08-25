Monday, August 25

Piacenza

Monday, August 25

Il Piacenza Rugby lancia raccolta fondi: «La club house ferita dal temporale tornerà a vivere»

Campagna on line su GoFundMe per riparare i danni del maltempo: «È il cuore della nostra comunità sportiva»

Redazione Online
August 25, 2025|2 ore fa
La club house danneggiata dopo il nubifragio
Il violento temporale che ha colpito Piacenza nei giorni scorsi ha danneggiato gravemente la club house del Piacenza Rugby, spingendo la società a lanciare una raccolta fondi on line sulla piattaforma GoFundMe per finanziare i necessari interventi di ripristino.
«Il rugby ci insegna a cadere, rialzarci e andare avanti insieme», scrive la società sportiva nel messaggio di accompagnamento alla campagna di crowdfunding. «La club house non è solo un edificio: è il cuore pulsante della nostra comunità sportiva».
La struttura rappresenta infatti molto più di un semplice spazio: è il luogo dove giovani rugbisti crescono assimilando i valori di questa disciplina sportiva, dove le famiglie si ritrovano dopo allenamenti e partite, dove volontari e appassionati condividono momenti che trascendono la dimensione puramente sportiva.
«Oggi questa casa è ferita, ma con il vostro aiuto può tornare a vivere», prosegue il messaggio della società. L'appello si rivolge a tutta la comunità, sottolineando come «ogni contributo, grande o piccolo, ci avvicina alla meta: ricostruire insieme».
La società garantisce che l'intero ricavato della raccolta fondi sarà destinato esclusivamente agli interventi di riparazione e ripristino della club house, con l'obiettivo di restituirla quanto prima a tutti coloro che la frequentano quotidianamente: atleti, famiglie, staff tecnico e volontari.

