Il Pug nei quartieri, concluso il ciclo di incontri. «Utile e costruttivo»

Si è conclusa in settimana, con l’incontro pubblico nel salone parrocchiale di San Giuseppe Operaio, l’iniziativa itinerante di approfondimento sulla proposta del nuovo Piano urbanistico generale, «Il PUG nei quartieri»: sei appuntamenti, in altrettante zone della città, con focus sulle diverse aree urbane e sulle frazioni. Un ciclo iniziato dopo la prima presentazione ufficiale del documento a Palazzo Gotico, il 26 marzo scorso, in concomitanza con l’avvio della fase di raccolta delle osservazioni che si chiuderà il 24 luglio.

Ogni martedì, dal 1° aprile al 13 maggio, l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini e l’assessora ad Ambiente e Partecipazione Serena Groppelli hanno affiancato il dirigente del settore Pianificazione Strategica Massimo Sandoni, Elisa Brigati ed Eleana Gropelli dell’Ufficio di Piano, nell’illustrazione dei contenuti della proposta di PUG alla collettività. «Un’opportunità di confronto diretto – sottolineano entrambe le amministratrici – che ha rappresentato un momento prezioso di ascolto e dialogo, utile non solo per chiarire eventuali dubbi, ma anche per raccogliere spunti e riflessioni che potranno contribuire a migliorare il Piano stesso».

«L’idea di portare il PUG zona per zona, per condividerne i contenuti con i residenti – spiega Fantini – si è rivelata costruttiva ed efficace, anche per i tecnici del settore che hanno voluto partecipare agli incontri per meglio comprendere i cambiamenti introdotti dal nuovo strumento urbanistico. Illustrarne gli elementi principali era fondamentale per offrire ai cittadini la possibilità di comprendere nel dettaglio la lettura delle cartografie, gli obiettivi e gli interventi delineati dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, ma anche il quadro conoscitivo-diagnostico che mette in luce, per ciascuna area presa in considerazione, sia i punti di forza, qualità e resilienza, sia eventuali criticità e vulnerabilità, nonché informazioni interessanti quali lo scenario demografico, le prospettive del mercato immobiliare e la domanda abitativa, in un quadro complessivo che pone grande attenzione al sistema della città pubblica».

La rassegna ha preso il via dall’Auditorium Sant’Ilario per il centro storico, per poi fare tappa alla media Calvino di via Boscarelli, alla sede del Centro per le Famiglie alla Farnesiana, al salone parrocchiale di San Vittore alla Besurica, alla ex scuola di Mortizza e al salone parrocchiale di San Giuseppe Operaio, ampliando lo sguardo, in ogni contesto, ai quartieri e alle frazioni limitrofe. «Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le realtà che ci hanno ospitato – rimarca l’assessora Groppelli – aiutandoci a favorire la più ampia divulgazione del Piano in un momento cruciale qual è la fase dedicata alle osservazioni, consentendo una partecipazione consapevole e informata».