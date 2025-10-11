Il rugby per 4mila bambini in asili e scuole

Il Piacenza Rugby si “sdoppia”, nasce il Piacenza Mini Rugby 2025 che sarà guidato dal vicepresidente biancorosso Edmondo Roda per potenziare il settore giovanile. Il primo progetto della nuova realtà si chiama “Il Rugby dei piccoli - psicomotricità con la palla ovale” ed è stato ideato dal direttore sportivo del Piacenza Rugby Claudio Forte in collaborazione con l'educatrice della scuola dell'infanzia Anna Barbera.

L'iniziativa ha l'obiettivo di diffondere il rugby come attività extracurricolare nella scuola dell'infanzia e primaria, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni. Già partito nelle scuole che hanno aderito, 13 istituti della scuola dell'infanzia e 12 della primaria, coinvolgerà in tutto ben 4.157 alunni di 186 classi che parteciperanno a tre incontri settimanali in aula con gli educatori biancorossi e a un quarto direttamente sul campo Mazzoni con il sostegno di Round Table, Macron e Gilbert Rugby Italia.