Il singolare caso delle capre che "abitano" alla Veggioletta

Potrebbe essere il caso in cui l’immaginario può più della realtà. Certamente il luogo è tale che per alcuni cittadini ha destato qualche sospetto. Alla Veggioletta, un terreno che dà su via Luigi Bay e quello retrostante, nei pressi della cascina vicina a strada Gragnana, fra capannoni e officine, non sono certo il luogo dove ci si aspetterebbe di ascoltare delle capre belare. L’immaginario, appunto, quelle le vorrebbe sui pascoli dei nostri appennini. Sarà per questa ragione che da qualche tempo giungono a Libertà alcune segnalazioni sullo stato di salute delle caprette della Veggioletta, una quindicina circa, che anche una recente lettera ritiene «custodite in modo indegno e indecoroso, fra detriti e rifiuti vari, senza acqua né pulizia né cibo». Così afferma un lettore, che dice di avere più volte allertato l’ufficio sanità animale.

Libertà è andata allora a controllare.