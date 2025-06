Il trapper rivela in radio: ho rubato in casa della sindaca

Più che l’entità della refurtiva - un reato, ad ogni modo - ha colpito l’arrogante sfacciataggine con cui l’hanno detto, del furto compiuto. Ieri alla trasmissione radiofonica La Zanzara era ospite di Giuseppe Cruciani il trapper piacentino Musta Re assieme a un amico. Nel corso dell’intervista Cruciani butta la bomba e, a conoscenza del furto riferitogli prima dallo stesso autore, spiega al pubblico le gesta dei suoi ospiti, che a quanto pare suscitano grande simpatia nel conduttore. Musta Re e l’amico al suo fianco, incalzati dal giornalista, ammettono che sì, sono stati a casa in passato della sindaca di Piacenza, all’epoca consigliera regionale e non da ospiti, ma da ladri. Grande risata generale in studio, si danno il cinque, quasi una medaglia da appuntare sul petto.