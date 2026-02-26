Illuminata e sicura, più treni: è “La stazione che vorremmo” dei pendolari

Più illuminata e sicura, con un numero maggiore di treni principalmente per le tratte sia per Milano che per Bologna. Ecco come dovrebbe essere la stazione dei sogni dei pendolari piacentini, richieste segnalate all'assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni nel corso dell'incontro intitolato “La stazione che vorremmo” organizzato da Liberi di Massimo Trespidi e dall'Associazione Pendolari di Piacenza.

«Ci sono numerosi problemi – ha spiegato Nicola Contardi, presidente dei pendolari – il primo è quello delle tratte e del servizio ferroviario in sé che necessita di mezzi puliti, decenti e nuovi, una lotta che portiamo avanti da tanti anni. L'altro è quello di avere una stazione che sia un biglietto da visita per chi viene da fuori Piacenza, che sia ordinata e sicura in modo che possa rappresentare un'occasione per far vedere quanto è bella la nostra città, e non un posto dove non si riesce a vivere. Per quanto riguarda le tratte, Milano è certamente un centro di attrazione importante e dunque la principale, ma anche quella sud verso Bologna è egualmente rilevante, tanto che si sono create in modo autonomo dei comitati di pendolari per rafforzare il servizio: si è sempre detto che Piacenza è un crocevia di vie di comunicazione che vanno sfruttate adeguatamente, ed è proprio vero, ma abbiamo bisogno di più forze per valorizzare al meglio questa nostra potenzialità».