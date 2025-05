Imprese, 2025 stabile: bene ristorazione e costruzioni

Lievissimo calo nel primo trimestre 2025 per il numero delle imprese attive in provincia di Piacenza rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati elaborati dalla Camera di commercio dell’Emilia evidenziano una flessione dello 0,1%, corrispondente a 37 unità in meno, a fronte dei dati nazionale e regionale che mostrano, invece, flessioni più marcate (rispettivamente -0,8 e -0,6%).

Le realtà piacentine si sono attestate a 25.520 unità, con una quota del 23% sul totale delle imprese attive che fanno riferimento alla Camera di Commercio dell’Emilia.



Dall’analisi dei settori si evidenzia che sono risultate in aumento sia le unità attive nel comparto dei servizi alle imprese (che con 4.896 realtà imprenditoriali rappresenta il 19,2% delle imprese totali ed è cresciuto di 70 unità, pari al +1,5%), sia quelle del settore dei servizi alla persona, anch’esso in crescita dell’1,5% rispetto al 2024 (+28 unità), per un totale di 1.883 imprese attive.

Con il segno positivo troviamo anche i servizi di alloggio e ristorazione (sono in totale 1.885 unità, con un’incidenza del 7,4% sul totale e un aumento dell’1,1%, con 21 unità in più) e le costruzioni (con 4.605 unità, pari al 18,0% del totale, in aumento dello 0,2%, con 10 unità in più).

Con il segno meno troviamo, invece, il commercio (che con 5.425 imprese rappresenta il 21,3% del totale, in calo dell’1,8% con 98 unità in meno), l’agricoltura (con 4.314 unità, pari al 16,9% del totale, in calo dell’1,0%, con 45 imprese in meno) e il settore manifatturiero (con 2.378 unità, pari al 9,3% del totale, in diminuzione dello 0,5%, con 12 imprese attive in meno).



Analizzando le imprese in base alla natura giuridica, le società di capitale attive a Piacenza, che rappresentano il 23,2% del totale, sono risultate 5.915, in crescita del 2,2% rispetto al 2024. Le società di persone, che rappresentano il 15,4% del totale delle imprese piacentine si sono attestate a 3.940, in calo del 2,0% rispetto al 2024. Le imprese individuali, che rappresentano il 59,6% del totale, sono risultate 15.206, in calo dello 0,3% rispetto al 2024.