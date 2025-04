Imprese in crisi, 33 fallimenti in un anno

Negozi, ristoranti, imprese edili, attività logistiche e non solo: sono 33 le aziende del Piacentino che nel 2024 sono state dichiarate fallite – o, secondo la nuova definizione tecnica, entrate in liquidazione giudiziale. Un numero più che doppio rispetto a quello registrato nel 2020, quando i casi erano stati 14. Un trend in costante crescita che riflette le difficoltà del tessuto economico, con crisi settoriali, rincari e instabilità.

Il comparto più colpito è quello manifatturiero, con 10 fallimenti, seguito da trasporti e magazzinaggio (6), commercio (5) e edilizia (4). Chiuse anche due agenzie immobiliari, due ristoranti, un’attività nel settore delle scommesse, una nei servizi alle imprese, una nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e una nelle attività estrattive. Nessun settore sembra immune.

«È una tendenza che riflette le crescenti difficoltà che molte imprese stanno affrontando a causa dell’instabilità economica, dell’aumento dei costi e della pressione competitiva», commenta Filippo Cella, vicepresidente vicario della Camera di commercio dell’Emilia. «A ciò - prosegue Cella - si aggiungono le incertezze legate al contesto internazionale, come i nuovi dazi da parte degli Stati Uniti».

Nel 2024, a livello nazionale, si è registrato un aumento del 17,2% dei fallimenti d’impresa. Il Nord-Ovest è l’area più colpita, con la Lombardia in testa.