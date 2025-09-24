In arrivo 150 banchi per il ventesimo Mercato Europeo

Torna sul Pubblico Passeggio da venerdì a domenica il Mercato Europeo, giunto quest’anno alla sua XX edizione. Saranno 150 i banchi provenienti da oltre 30 Paesi, tra specialità alimentari e prodotti artigianali. Un vero e proprio “giro del mondo” tra sapori e profumi, arricchito da alcune novità piacentine: tra queste un banco di articoli per la casa, uno dedicato alle piadine, un birrificio artigianale e un truck food specializzato in ravioli. Accanto agli espositori locali, si aggiungono anche due nuovi banchi stranieri, uno portoghese con i tipici Pastel de nata e uno francese dedicato a borse e accessori moda per donna. Da sottolineare infine la presenza in via Alberici di 14 banchi piacentini dei "Mercanti di qualità", che arricchiranno ulteriormente l’offerta legata alle eccellenze del territorio.

Gli orari di apertura saranno come di consueto dalle 9 alle 24 di ciascun giorno.

Organizzato da Confcommercio Piacenza, Fiva Piacenza e Fiva Nazionale, il Mercato Europeo prenderà ufficialmente il via venerdì 26 settembre con l’inaugurazione e il taglio del nastro, mentre sabato 27 sarà la volta della premiazione dei tre migliori banchi nelle categorie Italia, Europa e idea più originale.

Il fine settimana sarà animato anche dallo spettacolo “Piacenza in Funtasia”, che sabato pomeriggio porterà in città una marching band in partenza dal via Calzolai e che toccherà piazza Cavalli e percorrerà corso Vittorio Emanuele fino statua di Sant’Antonino. L’esibizione terminerà con un gran finale in piazza Duomo dove i musicisti proporranno una performance di venti minuti. Domenica invece, dalle 16.30 alle 18.30, il centro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con l’esibizione di un’equilibrista in piazza Duomo e di un giocoliere davanti alla chiesa di Santa Teresa.