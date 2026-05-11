In arrivo temporali e vento forte fino a 74 chilometri orari

Vento forte, temporali e possibili criticità sui versanti più fragili dell’Appennino. La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato per oggi, lunedì 11 maggio, un’allerta meteo gialla che riguarda anche il territorio piacentino.

L’allerta per vento interessa in particolare la montagna piacentino-parmense, l’alta collina piacentino-parmense e la bassa collina piacentino-parmense, mentre resta esclusa la pianura, dove non sono previste particolari criticità.

Secondo il bollettino regionale, per tutta la giornata soffieranno venti sostenuti da sud-ovest su tutta l’Emilia-Romagna. Sulle aree collinari piacentine sono attese raffiche di burrasca moderata comprese tra 62 e 74 chilometri orari, mentre i venti più intensi interesseranno i crinali appenninici del centro e dell’est della regione.

Oltre al vento, nella prima parte della giornata sono previsti rovesci e temporali lungo la fascia appenninica centro-occidentale, quindi anche sulle vallate piacentine. La Protezione civile segnala il rischio di ruscellamenti, innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua e occasionali fenomeni franosi nei versanti più vulnerabili.

L’allerta, identificata come documento numero 046/2026, è entrata in vigore a mezzanotte di ieri e resterà valida fino alla tarda serata di oggi.

Le autorità invitano alla prudenza negli spostamenti soprattutto sulle strade di montagna e collina, nelle aree boschive e nei tratti maggiormente esposti al vento.