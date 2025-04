In dono dall'Avis 5 parrucche per pazienti oncologiche

Cinque parrucche fatte con capelli veri saranno destinate a pazienti in cura nell'Oncologia dell'ospedale di Piacenza. Questo dono, alla cui consegna hanno preso parte rappresentanti del reparto e di Amop, rappresenta il primo passo del progetto "Love is the hair”, che vede impegnata l'Avis piacentina nell'ambito di una collaborazione avviata tra Avis Emilia-Romagna e Tricostarc Onlus.

Una delle cinque parrucche donate da Avis

L'obiettivo è promuovere la donazione e la raccolta di capelli da destinare a parrucche solidali per le pazienti oncologiche e con patologie dermatologiche severe. «Un piccolo gesto può avere un grande impatto sulla vita degli altri» ha commentato così Laura Bocciarelli, vicepresidente Avis regionale in occasione della consegna.

L'incontro durante il quale è avvenuta la consegna delle parrucche







Le parrucche, realizzate grazie alla collaborazione dei parrucchieri piacentini, dei volontari delle Avis comunali, sono state consegnate a Romina Piergiorgi presidente di Amop insieme a Elisa Anselmi, direttore di Oncologia, delle psicologhe Camilla Di Nunzio e Michela Monfredo, con Gabriele Cremona, coordinatore del Day hospital di Oncologia. Erano presenti anche Giorgia Morelli ed Enrica Gambazza, direttore Cna Piacenza, con cui Avis ha sottoscritto un'intesa.