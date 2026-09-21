In fiamme due contenitori della plastica a Roveleto di Cadeo: non si esclude il dolo

Due contenitori per la raccolta differenziata della plastica sono andati a fuoco nelle prime ore di questa mattina a Roveleto di Cadeo.

L’allarme è scattato attorno alle 5.30 in via Torricella, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza. Le squadre hanno rapidamente spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

A far ipotizzare una possibile origine dolosa degli incendi è il fatto che i due contenitori avrebbero preso fuoco in momenti diversi, a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. Un elemento che lascia quindi aperta l’ipotesi che le fiamme non siano divampate accidentalmente.

Restano da chiarire le cause precise dei due roghi.