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In fiamme due contenitori della plastica a Roveleto di Cadeo: non si esclude il dolo

I roghi sono divampati in momenti diversi attorno alle 5.30 in via Torricella. Sul posto i vigili del fuoco di Piacenza, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Redazione Online
|5 ore fa
L'intervento dei vigili del fuoco per un incendio di contenitori della raccolta differenziata in una immagine d'archivio - © Libertà
L'intervento dei vigili del fuoco per un incendio di contenitori della raccolta differenziata in una immagine d'archivio - © Libertà
1 MIN DI LETTURA
Due contenitori per la raccolta differenziata della plastica sono andati a fuoco nelle prime ore di questa mattina a Roveleto di Cadeo.
L’allarme è scattato attorno alle 5.30 in via Torricella, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza. Le squadre hanno rapidamente spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.
A far ipotizzare una possibile origine dolosa degli incendi è il fatto che i due contenitori avrebbero preso fuoco in momenti diversi, a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. Un elemento che lascia quindi aperta l’ipotesi che le fiamme non siano divampate accidentalmente.
Restano da chiarire le cause precise dei due roghi.

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