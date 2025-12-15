In fuga con un furgone dell'immondizia dopo la rapina al bar tabaccheria
Emergono nuovi dettagli sul colpo di sabato al locale di viale Dante. L'uomo si era fatto consegnare l’incasso, circa 200 euro, dicendo di avere una pistola infilata nella cintura dei pantaloni
Ermanno Mariani
|2 ore fa
Il bar tabaccheria di viale Dante preso di mira dal rapinatore
Il rapinatore della tabaccheria di viale Dante per la fuga avrebbe utilizzato un furgoncino di Iren destinato alla raccolta della spazzatura. Questo è uno dei nuovi dettagli emersi riguardo al colpo messo a segno nella mattinata di sabato, 13 dicembre, in un bar tabaccheria di viale Dante. Il bandito è stato descritto come un uomo di origine araba, robusto e abbastanza alto. Avrebbe bevuto una birra al banco e subito dopo si sarebbe fatto consegnare l’incasso, circa 200 euro, dicendo di avere una pistola infilata nella cintura dei pantaloni. Arraffato il bottino, l’uomo è uscito di corsa e percorsi pochi metri avrebbe trovato un furgone di Iren con le chiavi nel quadro e, sfruttando l’occasione, ha infilato la marcia e si è allontanato a tutta velocità. Il furgone di Iren utilizzato dal fuggiasco è stato poi ritrovato ieri mattina dalla polizia. In giornata sono stati effettuati rilievi da parte della polizia scientifica, in cerca di tracce utili per identificare il rapinatore di viale Dante. Le indagini della squadra mobile proseguono.