Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

In mostra il cavallo sconosciuto del Mochi

Sipario alzato sull'evento artistico della Banca di Piacenza. Dettagli che raccontano i capolavori dello sculture. Svelato anche un Cristo nudo

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
|2 giorni fa
Foto Del Papa
Foto Del Papa
1 MIN DI LETTURA
Commuove quel piccolo, ma non poi tanto, cavallo fuso in bronzo che coglie, con la criniera al vento, i tendini e i muscoli tesi, l’idea creativa di Francesco Mochi.  Risale al 1616-17, qualche anno prima  che lo scultore di Montevarchi si cimentasse nell’impresa maiuscola dei due monumenti equestri barocchi ad Alessandro (il più bello) e a Ranuccio Farnese della nostra piazza, inaugurati nel 1625.
foto Del Papa
foto Del Papa
Il duca Ranuccio vuole portare Piacenza a un rango nazionale. E scarta l’idea di un monumento al padre Alessandro proposto dal Malosso, al vertice di una possente colonna, quella oggi adagiata  nel cortile del Farnese, sceglie invece la linea che già con i Medici va per la maggiore, quella dei monumenti equestri sui quali gli artisti toscani primeggiano.
Ma non è il cavallo la sola perla in mostra da oggi al PalaBanca Eventi, c’è un’altra opera inedita del Mochi, un Cristo nudo, nella sua chioma il movimento barocco caro all’artista è ben disegnato. E’ un prestito eccezionale di committenza privata della collezione Zanardi Landi di Veano, frutto dei lavori eseguiti a Piacenza nel corso della  permanenza dell’artista durata ben 17 anni.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana