In Sant'Antonino il "cooling break" delle nozze: la sposa si disseta prima del "sì"

La pausa idratante. Nel calcio lo chiamano “cooling break”, la breve interruzione della partita, concessa dall’arbitro in caso di caldo eccessivo, per permettere ai giocatori di reidratarsi. In questi giorni di calura l’idea si applica anche alle nozze: la sposa si disseta e la cerimonia riparte senza problemi. È accaduto domenica scorsa nella chiesa di Sant'Antonino per le nozze tra Monica Metti e Davide Zaccaria. Lo scatto è di Mauro Del Papa