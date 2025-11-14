Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

In Tribunale il round a Gps, ma ombre per il subappalto

Piazza Cittadella, ancora un doppio colpo di scena nella storia infinita del parcheggio

Gustavo Roccella
Gustavo Roccella
|38 minuti fa
In Tribunale il round a Gps, ma ombre per il subappalto
1 MIN DI LETTURA
Sì del giudice alle misure protettive chieste dall’impresa. Avanti con la gestione sosta: interesse del Comune che la ditta non fallisca. La storia infinita del parcheggio di Piazza Cittadella e del contenzioso tra Comune e Gps si arricchisce di un altro doppio colpo di scena. Da un lato Gps fa registrare un round a favore in tribunale. La risoluzione della concessione «non può essere dichiarata unilateralmente», come ha fatto il Comune: lo dice il pronunciamento del giudice Fazio a tutela del piano di risanamento del gruppo in crisi. 
Sul taglio degli alberi indagine nei confronti degli operatori del cantiere. Il pm chiede l’archiviazione ma il gip fissa un’udienza.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana