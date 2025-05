In tutta la provincia 42.840 stranieri, il 14,4% della popolazione

Nella mattinata odierna si è tenuta una riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduta dal prefetto Paolo Ponta. All’ordine del giorno l’aggiornamento del Piano Territoriale per gli interventi per la gestione del fenomeno migratorio nella Provincia di Piacenza, predisposto con il supporto dell’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali.

All’incontro hanno partecipato il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura, unitamente ai rappresentanti del Comune di Piacenza, della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio dell’Emilia, Acer, Confedilizia, Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Anpas, Croce Rossa e della Cisl.

In apertura della riunione il prefetto ha presentato al tavolo il nuovo dirigente dell’Area III -Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione della Prefettura, viceprefetto aggiunto Francesca Filice Vaccari, evidenziando le importanti statistiche relative alla presenza di cittadini stranieri nel territorio piacentino:

· Al primo gennaio 2025, secondo i dati provvisori Istat, nella provincia di Piacenza gli stranieri residenti erano complessivamente 42.840, corrispondenti al 14,9% della popolazione residente sul territorio: una percentuale decisamente superiore rispetto a quella nazionale (9,2%) e, sia pur con minore intensità, a quella regionale (12,8%);

· I cittadini non comunitari rappresentano il 79,3% degli stranieri residenti e dunque la loro incidenza risulta superiore a quanto si verifica in Emilia Romagna (78,0%) e nel resto del Paese (73,5%).