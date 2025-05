In un anno il boom: quasi 3mila nuovi cittadini. «Anch'io voglio comprare casa per mia figlia»

Nuovi cittadini crescono. Anno dopo anno l’aumento delle cittadinanze acquisite da stranieri al decimo anno di permanenza continuativa in Italia segna un incremento. Secondo il dato fornito dall’assessore del Comune di Piacenza Simone Fornasari (Servizi al Cittadino) l’anno 2022 ha visto entrare a pieno titolo nella cittadinanza 1.125 persone, che sono diventate 1.286 l’anno successivo e 1.329 lo scorso anno. E i primi mesi di quest’anno non smentiscono la crescita di chi va a giurare in Comune. Con ben 450 cittadinanze conferite nel primo quadrimestre. I Patronati lavorano a pieno ritmo per affiancare gli iter. Ma i picchi di richieste risalgono agli anni 2017-2018 quando molti stranieri hanno potuto tirare le file da esodi precedenti. «Il conferimento delle cittadinanze riflette un’attività amministrativa che si basa sul rispetto delle norme e sull’adempimento delle pratiche istruite presso gli uffici comunali competenti» viene sottolineato dall’assessore. Da Antonio Colnaghi (Ufficio Statistica della Provincia), arriva il dato più generale del territorio sul numero di cittadinanze acquisite lo scorso anno: 2.900, con prevalenza di uomini 1.492, rispetto alle donne 1.408. Le cerimonie in Comune del conferimento di questo prezioso status sono spesso commoventi e raccontano in un solo sguardo, e in qualche lacrima, attese lunghissime per gli extracomunitari che il referendum dell’8-9 giugno punta a dimezzare: da 10 a 5 anni. Forza lavoro, forza di integrazione, storie di vite si mescolano.