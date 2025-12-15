In Vetreria le specialità di tutto mondo cucinate per solidarietà

La grande famiglia della Cooperativa San Martino si è riunita in Vetreria per festeggiare un Natale multietnico. Ognuna delle circa 125 donne che lavorano in Vetreria ha portato un piatto, un dolce, in rappresentanza di India, Albania, Romania, Marocco, Cuba, Senegal solo per citare alcuni dei Paesi di provenienza.

Sono le tante anime che riescono a convivere all'interno di una Cooperativa, San Martino, che attraverso il lavoro riesce a fare integrazione. La festa pre-natalizia è stata anche l'occasione per fare solidarietà.

Grazie alla lotteria sono stati raccolti 1.200 euro. «Li destineremo per metà ad Amop e per metà all’hospice» spiegano le organizzatrici. La festa è stata anche il momento per tirare le fila di un anno di attività e di cooperazione, come hanno testimoniato la presenza del presidente di San Martino, Mario Spezia, insieme al direttore generale, Paolo Rebecchi, e a Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna.