Inaugurato a Fiorenzuola il primo museo dedicato alla fibra di carbonio

Aperto ufficialmente a Fiorenzuola il MAE Museum, opera architettonica progettata da CRA - Carlo Ratti Associati e Italo Rota, nonché primo museo dedicato alla storia della fibra acrilica, al precursore da essa derivato e alla sua trasformazione in fibra di carbonio. Il museo, nato dalla volontà di Marco e Paola Rovellini, rispettivamente Presidente e Chief Financial Officer dell’azienda internazionale MAE SpA, si pone l’obiettivo di diventare un polo culturale a servizio del territorio e del Paese, un luogo in cui il dialogo e la formazione creino un ponte che connette la storia e i valori di MAE con innovazione e cultura – mantenendo uno sguardo sempre orientato al futuro e alle nuove generazioni.

A questo proposito, il MAE Museum sta già elaborando una programmazione di incontri – in partnership con istituzioni e soggetti privati - dedicati alle aziende, alle scuole e alle università, per ospitare dialoghi, stimolare dibattiti culturali e promuovere la divulgazione scientifica, partendo dall'esperienza di MAE SpA: l'azienda, infatti - con l’acquisizione degli archivi tecnici ove sono confluite tutte le tecnologie fibra acrilica sviluppate da Montefibre, SNIA ed ENI - ha ereditato tutto quanto sviluppato in Italia nel settore, salvaguardando e se possibile incrementando un patrimonio tecnologico unico al mondo.

La giornata inaugurale ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali, in presenza e in video, che includono il Ministro del Turismo, Daniela Santanché, il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, e – in rappresentanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – l’Avv. Amedeo Teti. A fare gli onori di casa, il Sindaco del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e il Presidente di Confindustria Piacenza, Nicola Parenti.

Ha preceduto il tour del nuovo museo un dialogo con protagonisti l’Ing. Marco Rovellini, Presidente di MAE SpA, l’Arch. Andrea Cassi, CRA–Carlo Ratti Associati (affiancato da Carlo Ratti in videoconferenza), Paola Rovellini, Chief Financial Officer MAE SpA e Direttrice di MAE Museum, Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari (che ha disegnato per MAE Museum un'opera SpeedForm, in fibra di carbonio) e Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa.

Presenti anche i contributi di Tommaso Ghidini (European Space Agency), Presidente Onorario di MAE Museum, e di Andrea Resca, Referente Forum Strategico Promozione Aerospazio – Regione Emilia-Romagna. Nel parterre di ospiti internazionali, anche il noto ciclista Greg LeMond, la cui bicicletta in carbonio - con la quale ha vinto il Tour de France del 1986 - è esposta al MAE Museum.