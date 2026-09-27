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Inaugurato il nido Biribimbo di Castel San Giovanni: «Lista d’attesa praticamente azzerata»

Prato, giochi e laboratori all’aperto completano la struttura di via Eleonora Duse, realizzata con un investimento complessivo di due milioni di euro. Stragliati: «Migliori ambienti significano un migliore progetto educativo»

Mariangela Milani
|1 ora fa
L'inaugurazione dell'asilo nido - © Libertà/Mariangela Milani
L'inaugurazione dell'asilo nido - © Libertà/Mariangela Milani
1 MIN DI LETTURA
Il nuovo asilo nido di via Eleonora Duse a Castelsangiovanni è stato finalmente inaugurato. Lo spazio verde, con un bel prato, giochi a misura, laboratori all’aria aperta è stato completato e ora la struttura per l'infanzia può dirsi davvero ultimata.
Alla cerimonia hanno preso parte decine di bambini e bambine le cui famiglie, per prime, hanno testato la funzionalità del nuovo nido che "offrendo una migliore qualità degli ambienti – ha sottolineato la sindaca Valentina Stragliati durante il momento inaugurale – offre anche una migliore qualità del progetto educativo".
Per realizzare il nido Biribimbo di via Eleonora Duse ci sono volute due amministrazioni, la precedente guidata da Lucia Fontana stanziò i fondi e avviò l’iter nel 2021, e due milioni di euro di investimento per nuovi spazi che hanno consentito praticamente di azzerare la lista di attesa ha ricordato la sindaca Stragliati.

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