Inaugurato il nido Biribimbo di Castel San Giovanni: «Lista d’attesa praticamente azzerata»
Prato, giochi e laboratori all’aperto completano la struttura di via Eleonora Duse, realizzata con un investimento complessivo di due milioni di euro. Stragliati: «Migliori ambienti significano un migliore progetto educativo»
Mariangela Milani
|1 ora fa
L'inaugurazione dell'asilo nido - © Libertà/Mariangela Milani
Il nuovo asilo nido di via Eleonora Duse a Castelsangiovanni è stato finalmente inaugurato. Lo spazio verde, con un bel prato, giochi a misura, laboratori all’aria aperta è stato completato e ora la struttura per l'infanzia può dirsi davvero ultimata.
Alla cerimonia hanno preso parte decine di bambini e bambine le cui famiglie, per prime, hanno testato la funzionalità del nuovo nido che "offrendo una migliore qualità degli ambienti – ha sottolineato la sindaca Valentina Stragliati durante il momento inaugurale – offre anche una migliore qualità del progetto educativo".
Per realizzare il nido Biribimbo di via Eleonora Duse ci sono volute due amministrazioni, la precedente guidata da Lucia Fontana stanziò i fondi e avviò l’iter nel 2021, e due milioni di euro di investimento per nuovi spazi che hanno consentito praticamente di azzerare la lista di attesa ha ricordato la sindaca Stragliati.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Mamma, sono vivo»: i messaggi lanciati dai treni dai militari deportati
2.
Tende, polenta e bersaglieri: le nozze di Enrico e Anna, una sagra di paese
3.
È morto Maurizio Pomarelli, il papà di Elisa: «Non c’è un solo minuto in cui non penso a te»
4.
Sbranata dai lupi, lo shock dei padroni della cagnolina Holly