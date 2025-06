Incastrata e gravemente ferita nell'auto finita in un canale a San Protaso

Resta incastrata e gravemente ferita dentro l'auto che esce di strada finendo in un canale laterale. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di lunedì 30 giugno sulla Provinciale 38 nella località Malcantone, nel tratto compreso tra San Protaso e Chero, in territorio comunale Carpaneto. La donna, una cinquantenne, ha riportato serie ferite dopo aver perso il controllo della propria vettura. Le cause dell'uscita di strada sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola, che hanno estratto la donna dall’auto gravemente danneggiata. Sono poi giunti un'ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, l’auto infermieristica del 118 e i carabinieri per i rilievi. Data la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano, che ha trasportato la ferita all’ospedale Maggiore di Parma.