Incendio nell'ex centro di accoglienza, due intossicati

Due intossicati e numerose persone che si sono messe in salvo, è il bilancio di un incendio divampato stamattina, 24 dicembre, in Cascina Bossina, ex centro di accoglienza per profughi in località Croce Grossa, lungo la strada per Cortemaggiore. Le fiamme sarebbero scaturite a causa di un guasto al quadro elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre da Piacenza, automediche del 118, ambulanze di Croce bianca e Croce rossa, il coordinamento di Anpas ed anche l'elisoccorso da Milano.

Le due persone intossicate sono state trasportate all'ospedale di Fidenza e sottoposte a camera iperbarica. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nella cascina presenti una trentina di persone alloggiate. Al momento la struttura, ora gestita da privati, risulta inagibile.

In merito all'incendio la Prefettura di Piacenza ha rilasciato un comunicato precisando che «la struttura in località croce Grossa non è più convenzionata con questa Prefettura per l’accoglienza di richiedenti asilo in stato di indigenza ormai dal primo gennaio 2022».