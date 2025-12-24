Incendio nell'ex centro di accoglienza, due intossicati

Due intossicati e numerose persone che si sono messi in salvo, è il bilancio di un incendio divampato stamattina, 24 dicembre, in Cascina Bossina, ex centro di accoglienza per profughi in località Croce Grossa, lungo la strada per Cortemaggiore. Le fiamme sarebbero scaturite a causa di un guasto al quadro elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre da Piacenza, automediche del 118, ambulanze di Croce bianca e Croce rossa, il coordinamento di Anpas ed anche l'elisoccorso da Milano.

Le due persone intossicate sono state trasportate all'ospedale di Fidenza e sottoposte a camera iperbarica. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nella cascina presenti una trentina di persone alloggiate. Al momento la struttura, ora gestita da privati, risulta inagibile.