Schianto sull’A1 a Fiorenzuola: feriti un uomo e un bambino di 4 anni. Chilometri di coda

Incidente e pesanti ripercussioni sul traffico nella serata di oggi, 10 agosto, lungo l’autostrada A1, in prossimità del casello di Fiorenzuola. Lo schianto, avvenuto intorno alle 19 sulla carreggiata Nord in direzione Piacenza e Milano, all'altezza del chilometro 74, ha coinvolto un’auto e un furgone. Due feriti di media gravità e lunghissime code.

Dopo lo schianto hanno dovuto ricorrere alle cure mediche un uomo e un bambino di 4 anni. Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso, ma non si è reso necessario il trasporto in volo: i feriti sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

Alcune delle persone coinvolte sono rimaste incastrate negli abitacoli dei mezzi e per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità, con chilometri di coda e traffico completamente bloccato per oltre 40 minuti tra lo svincolo di Fidenza e l'allaccio di Fiorenzuola. Attorno alle 20 è stata riaperta al traffico una corsia, ma gli incolonnamenti si sono protratti ancora fino attorno alle 20.30.

Un mezzo pesante perde il carico tra Casale e Guardamiglio

Quasi contemporaneamente, altri rallentamenti si sono registrati, sempre sull’A1, circa trenta chilometri più a nord, in territorio Lodigiano. Intorno alle 19.20, sulla opposta corsia di marcia (corsia Sud) in direzione di Bologna, la perdita di parte del carico da parte di un mezzo pesante ha creato disagi nel tratto compreso tra i caselli di Casalpusterlengo-Ospedaletto e Basso Lodigiano (ex Piacenza Nord). In questo secondo episodio non risultano persone ferite.