Incidente sull’A21 a Piacenza, auto contro camion: tre feriti e due chilometri di coda

Incidente poco prima delle 19 di oggi lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, sulla corsia sud, in territorio comunale di Piacenza. Lo schianto, che ha coinvolto un’auto e un camion, è avvenuto all’altezza del chilometro 161, nella zona della della centrale termoelettrica e di via Nino Bixio.

Il bilancio è di tre persone rimaste ferite in modo lieve. Tutte le persone coinvolte sono uscite autonomamente dai mezzi prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118, i vigili del fuoco del comando di Piacenza, che hanno messo in sicurezza i mezzi, e la Polizia stradale per i soccorsi e i rilievi.

L’incidente ha provocato rallentamenti e circa due chilometri di coda lungo la carreggiata in direzione sud.