Infarto al bar a Castel San Giovanni, muore un 50enne

Tragedia in un bar a Castel San Giovanni. Un 50enne residente nella città valtidonese, colpito da un improvviso infarto, si è accasciato a terra e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì, 26 agosto, poco dopo le 18 al bar del centro commerciale "Il Castello" di via don Mazzocchi. L'uomo, da quanto si è appreso, già soffriva di problemi cardiaci, ma stavolta il malore gli è stato fatale.



Subito è scattato l'allarme e sul posto, inviate dal 118, si sono precipitate un'ambulanza, un'auto medica e un'auto infermieristica. Di supporto ai soccorritori è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Castel San Giovanni.

Dopo le manovre di rianimazione prestate sul posto il cinquantenne castellano è stato trasportato in ambulanza, in condizioni disperate, al vicino Pronto soccorso dell'ospedale ma anche lì non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere.