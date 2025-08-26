Tuesday, August 26

Infarto al bar a Castel San Giovanni, muore un 50enne

Tragedia al centro commerciale Il Castello di via don Mazzocchi. Inutili i tentativi di rianimarlo e il trasporto al Pronto soccorso

Redazione Online
August 26, 2025|3 ore fa
I mezzi di soccorso e la polizia locale intervenuti al bar del centro commerciale Il Castello di Castel San Giovanni- © Libertà/Massimo Bersani
Tragedia in un bar a Castel San Giovanni. Un 50enne residente nella città valtidonese, colpito da un improvviso infarto, si è accasciato a terra e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.
L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì, 26 agosto, poco dopo le 18 al bar del centro commerciale "Il Castello" di via don Mazzocchi. L'uomo, da quanto si è appreso, già soffriva di problemi cardiaci, ma stavolta il malore gli è stato fatale.
Subito è scattato l'allarme e sul posto, inviate dal 118, si sono precipitate un'ambulanza, un'auto medica e un'auto infermieristica. Di supporto ai soccorritori è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Castel San Giovanni.
Dopo le manovre di rianimazione prestate sul posto il cinquantenne castellano è stato trasportato in ambulanza, in condizioni disperate, al vicino Pronto soccorso dell'ospedale ma anche lì non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere.  

