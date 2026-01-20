Influenza: addio picco, ma in più di 2.600 colpiti da tosse e febbre

La campagna di vaccinazione antinfluenzale a Piacenza registra risultati positivi e superiori alla media regionale, confermando l’attenzione dei cittadini e il ruolo centrale della rete dei professionisti sanitari sul territorio.

Sul fronte delle coperture vaccinali, l’Azienda Usl di Piacenza si colloca tra le realtà più virtuose della regione, risultando terza per adesione complessiva alla campagna antinfluenzale, dopo Bologna e Imola, e al di sopra della media regionale, con un totale di circa 67mila vaccinazioni effettuate.

Nel dettaglio, la copertura totale raggiunge circa 272 vaccinati ogni 1.000 assistiti, a fronte di una media regionale di circa 220. Particolarmente significativo anche il dato relativo agli over 65, fascia più esposta al rischio di complicanze, per i quali Piacenza registra una copertura di circa 577 vaccinati ogni 1.000 assistiti. Complessivamente sono stati raggiunti 42.311 cittadini con più di 65 anni.

Un risultato che riflette il lavoro congiunto di tutto il sistema: dai medici di famiglia, che hanno effettuato la stragrande maggioranza delle vaccinazioni (55.927), ai pediatri di libera scelta (5.291), insieme ai professionisti Ausl dell’Igiene e sanità pubblica (2.408, anche attraverso open day diffusi sul territorio) e alle farmacie (2.333). Un impegno condiviso che conferma l’efficacia di una campagna costruita sulla prossimità e sulla fiducia. Soddisfacenti sono i riscontri dell’attività svolta dal Servizio di Prevenzione e protezione, che ha raggiunto con la vaccinazione il 30,1 % lavoratori Ausl, pari a 1169 persone.

I dati più recenti del sistema di sorveglianza RespiVirNet mostrano intanto una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi in Emilia-Romagna, passata da 13,53 a 12,27 casi per 1.000 assistiti tra la settimana 2026-01 e la 2026-02.

Nello stesso periodo, Piacenza registra un lieve aumento, da 6,23 a 9,38 casi per 1.000 assistiti: un andamento che va però letto nel contesto di una incidenza complessivamente bassa e comunque inferiore alla media regionale, coerente con una fase di rallentamento della circolazione virale e con l’effetto protettivo garantito dall’elevata adesione alla vaccinazione.