Influenza di stagione, a Piacenza è già boom di contagi

Febbre alta, tosse, ossa rotte. Influenza di stagione, Covid e virus vari hanno messo all’angolo in queste ore centinaia e centinaia di piacentini, che hanno trascorso le feste rinchiusi in casa. Solo oggi si saprà dalle autorità sanitarie il nuovo dato aggiornato dell’incidenza dei contagi fornita sulla base dei dati di rilevazione trasmessi dai medici-sentinella. L’ultima rilevazione aveva fornito numeri tutto sommato confortanti, con contagi in discesa. Ma le convivialità delle feste, la brusca caduta delle temperature e, da oggi, la ripresa delle lezioni scolastiche, pongono un grosso punto interrogativo sullo stato di salute dei piacentini per i prossimi 15 giorni almeno, quando sarebbe programmato il picco di contagi. L’incidenza nazionale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nell’ultima settimana analizzata, è stata pari a 14,5 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata si era osservata nella fascia di età 0-4 anni, con circa 39 casi per 1.000 assistiti.