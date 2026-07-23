Bar Tour 2026, si chiude la prima fase delle votazioni: da domani via alla finalissima

Un traguardo, ma soprattutto un nuovo inizio. Con la mezzanotte di oggi, giovedì 23 luglio, si conclude la prima fase di voto del Bar Tour 2026, il grande gioco estivo del Gruppo Libertà che nelle ultime settimane ha coinvolto bar, clienti e comunità di tutta la provincia.

venerdì 24 luglio, alle 00.01, scatterà la finalissima. In gara resteranno soltanto i cinque locali che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze al termine della prima fase, ma con una regola destinata a cambiare completamente la sfida: tutti i voti raccolti finora saranno azzerati. I finalisti ripartiranno così sullo stesso piano, senza alcun vantaggio accumulato nelle settimane precedenti. Da quel momento avranno sette giorni di tempo, fino alle 23.59 di venerdì 31 luglio, per conquistare il maggior numero di preferenze e aggiudicarsi il titolo. Le votazioni continueranno su Da domani,, scatterà la. In gara resteranno soltanto i cinque locali che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze al termine della prima fase, ma con una regola destinata a cambiare completamente la sfida: tutti i voti raccolti finora saranno azzerati. I finalisti ripartiranno così sullo stesso piano, senza alcun vantaggio accumulato nelle settimane precedenti. Da quel momento avranno sette giorni di tempo,, per conquistare il maggior numero di preferenze e aggiudicarsi il titolo. Le votazioni continueranno su bartour.liberta.it

È il momento più atteso del gioco, quello in cui ogni voto può fare davvero la differenza. Chi ha sostenuto il proprio bar nella prima fase sarà chiamato a farlo ancora, mentre chi non ha ancora partecipato potrà entrare in gioco proprio nella settimana decisiva.

Il Bar Tour ha accompagnato l'estate piacentina con una partecipazione crescente. Classifica dopo classifica, i distacchi si sono ridotti, le posizioni sono cambiate e ogni aggiornamento ha alimentato il confronto tra sostenitori. Da domani, però, tutto questo farà parte del passato: la finale sarà una gara completamente nuova.

Ancora una volta Bar Tour ha confermato il ruolo che i bar continuano a ricoprire nelle comunità del territorio. Dietro ogni voto ci sono luoghi di incontro, colazioni, pause quotidiane, amicizie e momenti condivisi. È proprio questo patrimonio di affetto e partecipazione ad accompagnare il Bar Tour verso il suo ultimo atto. Da domani basterà collegarsi a bartour.liberta.it, accedere con il proprio account e votare uno dei cinque finalisti. Anche nella finale ogni utente registrato potrà esprimere una preferenza al giorno fino alla chiusura delle votazioni. Cinque sfidanti, una settimana e una classifica tutta da riscrivere: il Bar Tour 2026 entra nella fase decisiva. E ora attendiamo il vincitore!

Intanto, ecco l'ultima classifica provvisoria completa: nei prossimi giorni scopriremo la graduatoria definitiva. Le votazioni della prima fase resteranno aperte fino alle 23.59 di oggi e ogni preferenza potrà risultare determinante. Per qualcuno sarà l’occasione di difendere la propria posizione, per altri quella di tentare l’ultimo e decisivo sorpasso.