“Che Classe!” 2025: torna il grande gioco delle scuole piacentine

Da quasi dieci anni accompagna gli studenti piacentini portando entusiasmo nelle scuole e nelle famiglie: “Che Classe!”, il gioco firmato Gruppo Libertà, torna anche nel 2025 con la sua nona edizione. Un appuntamento amatissimo che unisce studenti, insegnanti e genitori in una grande gara di squadra, tra fantasia, impegno e divertimento.

Un gioco che coinvolge tutto il territorio di Piacenza

Ogni autunno, “Che Classe!” trasforma le scuole materne, elementari e medie (pubbliche e private) della provincia di Piacenza in un vivace campo di gioco. L’obiettivo? Collezionare più punti possibile per scalare la classifica e conquistare prezioso materiale scolastico per la propria classe. Nel corso degli anni, questa iniziativa è diventata un vero e proprio evento sociale, capace di mobilitare genitori, nonni, amici e sostenitori: un modo per giocare insieme e allo stesso tempo sostenere la propria scuola e il proprio istituto.

Quando inizia “Che Classe!” 2025

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: da lunedì 20 ottobre si potrà votare online la propria classe preferita sul portale dedicato per tutta la durata del gioco, che si svilupperà in otto settimane di sfide, sondaggi e creatività. Le prime 138 classi in classifica riceveranno un premio, suddiviso in tre categorie: oro, argento e bronzo. Ogni pacchetto corrisponderà a un valore in crediti da utilizzare per la scelta di materiale scolastico, selezionabile dal catalogo dedicato. Più punti significa più scelta!

Come partecipare e votare

Partecipare è semplicissimo:

chi è già registrato su uno dei siti del Gruppo Libertà può accedere con le proprie credenziali ;



; chi non lo è ancora può iscriversi gratuitamente su liberta.it o scopripiacenza.it, e utilizzare la stessa combinazione di mail e password per votare ogni giorno la propria classe.



Creatività e social: punti extra con gli elaborati

[email protected]: ogni contributo varrà 5 punti aggiuntivi in classifica (per un massimo di 50 punti per classe per ognuno dei temi proposti). Come in ogni edizione, anche quest’anno la creatività farà la differenza. Le classi potranno inviare i propri elaborati artistici e letterari all’indirizzo: ogni contributo varrà 5 punti aggiuntivi in classifica (per un massimo di 50 punti per classe per ognuno dei temi proposti).

sondaggi su Instagram del quotidiano Libertà: il primo sondaggio sarà online proprio oggi, pubblicato nelle stories. Gli utenti per 24 ore potranno votare il tema più stimolante tra tre proposte, e l'opzione vincitrice diventerà la sfida creativa ufficiale per le due settimane successive. Il responso verrà comunicato lunedì 20 ottobre tra le pagine del quotidiano dedicate al gioco. Inoltre, torna il coinvolgimento attraverso idel quotidiano Libertà:, pubblicato nelle stories. Gli utentipotranno votare il tema più stimolante tra tre proposte, e l'opzione vincitrice diventerà la sfida creativa ufficiale per le due settimane successive. Il responso verrà comunicatotra le pagine del quotidiano dedicate al gioco.

Un grande gioco di squadra per le scuole di Piacenza

L’obiettivo di “Che Classe!” resta quello di valorizzare il lavoro di gruppo e stimolare la partecipazione attiva di studenti e famiglie. Preparatevi, computer e smartphone alla mano, perché il 20 ottobre parte una nuova, emozionante edizione di “Che Classe!”. A voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi di Piacenza, il compito di raccogliere più voti possibile per puntare alla vittoria!