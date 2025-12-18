Che Classe 2025, vince la 5ªB di Ponte Dell'Olio: 139 classi premiate e numeri in forte crescita

Dopo otto settimane di gioco, votazioni quotidiane e una mobilitazione che ha coinvolto scuole, famiglie e territorio, si è chiusa ufficialmente l’edizione 2025 di Che Classe, l’iniziativa del Gruppo Libertà che da nove anni accompagna, nei mesi che precedono il Natale, le scuole della provincia di Piacenza in una grande sfida di partecipazione e gioco di squadra. Con l’aggiornamento della classifica definitiva, l’edizione 2025 consegna numeri da record e una bella notizia in più: le classi premiate saranno 139 e non 138, a causa di una perfetta parità di punteggio nelle ultime posizioni utili. Come da tradizione, l’impegno viene riconosciuto allo stesso modo.

La classifica finale: primo posto alla primaria di Ponte dell’Olio

In testa alla graduatoria finale si conferma la 5ªB della scuola primaria di Ponte dell’Olio, che chiude con 33.553 punti, frutto di voti quotidiani, partecipazione costante e di un lavoro condiviso che ha coinvolto alunni, insegnanti e famiglie. Un primo posto mai realmente messo in discussione e che rappresenta anche un “bis”: nel 2024, infatti, a trionfare era stata la 4ªB della stessa scuola. Al secondo posto si classifica la 2ªB della scuola secondaria di primo grado F. Ghittoni di San Giorgio, mentre sul terzo gradino del podio sale la sezione unica della scuola dell’infanzia Arcobaleno di Centovera, due classi che si sono contese la medaglia d’argento per diverse settimane. Un podio che fotografa bene lo spirito di Che Classe: ordini di scuola diversi, territori diversi, ma lo stesso entusiasmo.

Numeri in crescita: +42,7% di utenti e più votazioni

L’edizione 2025 conferma e rafforza il successo dell’iniziativa anche dal punto di vista dei numeri. Il dato più significativo è l’aumento degli utenti registrati, che segna un +42,7% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione di un coinvolgimento sempre più ampio e consapevole. Crescono anche le votazioni complessive, con un incremento del 7,5%, e aumentano le votazioni che hanno incluso i codici bonus esposti periodicamente nella galleria del Centro Commerciale Gotico (+5,58%). Un dato che va letto correttamente: le votazioni con bonus rappresentano ormai la stragrande maggioranza del totale, segno di una partecipazione attenta e strategica. In crescita anche il numero delle classi coinvolte (+10,05%), a conferma di come Che Classe non sia più solo un gioco, ma un’esperienza che entra stabilmente nella programmazione delle scuole.

Gli elaborati creativi: 788 lavori arrivati in redazione

788 i disegni, i racconti e le poesie arrivati in redazione: lavori diversi per stile e linguaggio, ma accomunati da spontaneità, fantasia e grande partecipazione. Tutti gli elaborati saranno caricati sull’album Facebook dedicato a Che Classe, sulla Un ruolo centrale lo hanno avuto, anche quest’anno, gli elaborati creativi, che hanno contribuito all’assegnazione dei bonus di punteggio. Sonoi disegni, i racconti e le poesie arrivati in redazione: lavori diversi per stile e linguaggio, ma accomunati da spontaneità, fantasia e grande partecipazione. Tutti gli elaborati saranno caricati sull’, sulla pagina di Libertà , diventando una galleria collettiva di idee, colori e parole che resterà visibile anche dopo la chiusura del gioco.

Un gioco che diventa aiuto concreto alle scuole

Il valore di Che Classe va oltre la classifica finale. L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere concretamente il lavoro quotidiano delle scuole: per questo i premi assegnati consistono in materiale scolastico e strumenti utili, destinati a restare a disposizione di studenti e insegnanti. Nei prossimi giorni alle segreterie delle scuole arriveranno le comunicazioni in merito alle procedure di richiesta dei premi. A vincere, ancora una volta, è stata un’intera comunità: scuole capaci di fare rete, famiglie coinvolte giorno dopo giorno e insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi senza perdere di vista il valore educativo dell’esperienza. La classifica certifica i risultati, ma non esaurisce il racconto di un percorso che, anche nel 2025, ha messo al centro partecipazione, collaborazione e senso di appartenenza.