Che Classe, al via il voto per il quarto tema: ora si festeggia

La nuova edizione di Che Classe si anima con un nuovo appuntamento dedicato alla creatività degli studenti. Proprio oggi è possibile votare il quarto tema da assegnare alle classi: “Le feste”. Come sempre, la scelta è affidata proprio a voi, i nostri lettori, attraverso il sondaggio su Instagram , dove è possibile esprimere la propria preferenza e contribuire a determinare quale spunto accompagnerà i ragazzi nelle prossime due settimane. Il tema più votato verrà annunciato lunedì 1° dicembre.

Tre le proposte tra cui scegliere, tutte a tema! “Qual è la festa che aspetti di più?”: è un invito a raccontare attese, tradizioni di famiglia, piccoli rituali che rendono speciale una ricorrenza. Dai compleanni alle feste di paese, dal Natale al Carnevale, ogni occasione può diventare lo spunto per un testo colorato o per un disegno pieno di atmosfera. “Illustra un ricordo emozionante legato a una festa” va nel cuore delle emozioni più personali: il primo tuffo in piscina a una festa estiva, il momento in cui si spegne una candelina importante, la sorpresa di un regalo inatteso, o magari un ricordo condiviso con compagni e insegnanti. Un perfetto terreno per racconti, fotografie creative o collage. “Inventa una nuova festa” è l’opzione che metterà più alla prova la vostra fantasia. Come si chiama e come si festeggia la “vostra” festa? I nostri piccoli protagonisti potrebbero immaginare celebrazioni dedicate ai colori, alle invenzioni, ai sogni notturni o persino a un animale fantastico. Spazio a bandierine inventate, costumi speciali, piatti immaginari e tradizioni tutte da creare. E chissà se vedremo anche dei nuovi “piatti tipici”!

Per partecipare alla scelta, basta visitare il profilo Instagram di Che Classe e votare il tema preferito. Ogni click può fare la differenza nel plasmare il prossimo step del concorso, ma attenzione, perché il sondaggio dura solo 24 ore. Intanto prosegue la raccolta degli elaborati dedicati al terzo tema, ancora aperta fino alle 23.59 di domenica 30 novembre. Disegni, poesie e racconti possono essere inviati all’indirizzo [email protected] , ben specificando a quale classe devono essere attribuiti i punti: c’è ancora tempo per mettersi alla prova.

Lunedì 1° dicembre conosceremo il tema vincitore e daremo ufficialmente il via a questa nuova sfida creativa. Intanto, ecco qui una nuova classifica che illustra tutti i punteggi aggiornati!