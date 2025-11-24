Che Classe: la creatività tra gli assi nella manica per la vittoria

Finalmente, dopo tanta attesa, i nostri piccoli protagonisti possono vedere in classifica i frutti del loro duro lavoro: qui sotto infatti potrete osservare la graduatoria aggiornata, completa dei punti guadagnati dalle classi grazie agli elaborati arrivati in redazione sul secondo tema proposto, “Un’idea per aiutare gli altri”. Un gran bel bottino, non c’è che dire, e che aumenterà ulteriormente quando potremo sommarvi i punti degli elaborati che parlano dei vostri desideri alla lampada magica.

Il nuovo aggiornamento della graduatoria evidenzia un dato interessante: rispetto all’ultima classifica, le prime dieci posizioni restano invariate. Saldamente in testa ancora la 5ªB della Primaria di Ponte dell’Olio, la sezione unica della Materna Arcobaleno di Centovera, la 2ªB della Secondaria Ghittoni di San Giorgio, solo per limitarci a citare il podio.

Altra storia, invece, nel resto della graduatoria, dove il nuovo aggiornamento ridisegna scenari e gerarchie. Tra i protagonisti spunta la 5ªC della De Amicis di Piacenza, autrice di un’autentica impresa, passando dal 158° al 59° posto, scalando ben 99 posizioni e portandosi dalle retrovie alla metà alta della classifica. Anche Podenzano fa registrare movimenti di rilievo, con la 3ªA della Parini che guadagna 57 posizioni (da 150 a 93) e la 2ªC della Rodari che risale di 44 posti (da 138 a 94). Tra le risalite più consistenti si distingue anche la 2ªA della Collodi di San Giorgio, che passa dal 99° al 75° posto con un balzo di 24 posizioni, mentre la 1ªA della Materna Arcobaleno, sempre di San Giorgio, avanza di 16 posti e si porta dall’82° al 66°. A Piacenza città si mettono in luce la Pluriclasse del Sant’Orsola, anch’essa autrice di un recupero di 16 posizioni (da 107 a 91), l’Infanzia Borghetto, che passa dal 39° al 28° posto con un guadagno di 11 posizioni, e i Delfini della Inacqua, che avanzano di 6 posti raggiungendo il 71°. Importante anche il progresso della Scuola dell’infanzia di Ferriere, che con un recupero di 12 posizioni risale dal 93° all’81° posto, inserendosi in una zona più favorevole della classifica.

Non smettete di votare ogni giorno, disegnare e cercare ogni mercoledì e domenica i codici bonus del Centro Commerciale Gotico: pochi punti possono ancora fare una grande differenza!