Che Classe: nuova classifica e nuovo tema per gli elaborati

Dopo le vostre giornate ideali da trascorrere a scuola, tra lezioni di arte e scienza e gioco con gli amici, da oggi un nuovo tema guiderà le vostre matite e le vostre penne. Per questa seconda tranche del gioco, il tema generale era quello delle invenzioni: un tema che coinvolgerà mente e cuore, conoscenza e istinto.

Tre le possibili opzioni, avete scelto “Un’idea che potrebbe aiutare gli altri” con il 39% delle preferenze, è la seconda opzione quella preferita per i vostri prossimi elaborati.

Cosa potreste inventare per aiutare gli altri? Partiamo da questo concetto, così ampio: quello di “altri”. Potete scegliere verso quale destinazione indirizzare i vostri pensieri e i vostri progetti: i vostri compagni di classe, i vostri parenti, l’intera comunità del vostro paese, o tutto il mondo! Potete spaziare davvero ovunque vi porti la mente: potreste pensare a uno scivolo adatto alle sedie a rotelle oppure a un dispositivo che proietti film sulle nuvole, uno strumento che permetta di riciclare istantaneamente ogni tipo di rifiuto o ancora un aggeggio che faccia cambiare colore ai vestiti a seconda del vostro umore, per far migliorare la giornata a chiunque sia triste.

Quali saranno i vostri progetti? Li scopriremo quando invierete i vostri elaborati all’indirizzo [email protected] . Avete tempo fino alle 23.59 del 16 novembre: ogni elaborato (fino a 10 per ogni classe) aggiungerà 5 punti al punteggio della vostra classe.

Intanto, ecco una nuova classifica provvisoria: sempre più concorrenti si uniscono al nostro gioco. Continuate a votare ogni giorno per supportare i vostri preferiti!